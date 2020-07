Preventief geen bezoek op revalidatie-afdeling Reepkaai AZ Groeninge: patiënt en twee medewerkers testen positief op COVID 19 Christophe Maertens

05 juli 2020

14u21 72 Kortrijk Op de revalidatie-afdeling campus Reepkaai van het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk is vanaf zondag geen bezoek mogelijk. Een patiënt blijkt besmet met COVID 19. Alle patiënten en het personeel worden preventief getest.

Op de revalidatie-afdeling op de campus Reepkaai testte afgelopen week één patiënt positief op COVID-19. Die werd onmiddellijk overgebracht naar de COVID 19-afdeling op de campus Kennedylaan van het Kortrijkse ziekenhuis. Ook twee medewerkers op de campus Reepkaai bleken positief. “Daarom besliste de ziekenhuisdirectie om zondag 5 juli alle patiënten op de revalidatie-afdeling en al het personeel preventief te testen op COVID 19. De testresultaten worden morgen al verwacht”, klinkt het in het ziekenhuis.

“Alle patiënten hebben recht op een partner in zorg die op bezoek kan komen. Alle partners in zorg worden door het ziekenhuis persoonlijk gecontacteerd om te melden dat bezoek vanaf zondag niet mogelijk is. Ook dat is een preventieve maatregel om een mogelijk verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Het ziekenhuis zal de patiënten en hun partner in zorg blijvend persoonlijk informeren over de evolutie van de situatie.” Voor het bezoek op de palliatieve zorg verandert voorlopig niets. Daar blijft bezoek toegelaten.