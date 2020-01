President Rooseveltplein dicht voor verkeer Peter Lanssens

16 januari 2020

Het President Rooseveltplein is op maandag 20 januari dicht voor het verkeer. De firma MCS uit Desselgem voert die dag werken met een mobiele torenkraan op het plein uit, ter hoogte van huisnummer 5. Wie in de buurt moet zijn, kan op maandag 20 januari een lokale omleiding volgen. Die korte omleiding is uitgestippeld via de Belfaststraat aan het President Rooseveltplein, de Kasteelstraat, De Rijselsestraat en de Louis Verweestraat.