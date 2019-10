Preshoekstraat tot begin november dicht voor verkeer Peter Lanssens

14 oktober 2019

De Preshoekstraat is vanaf deze week tot en met maandag 4 november dicht voor verkeer, op een strook in het centrum van Marke tussen huisnummer 43 en de aansluiting met de Vagevuurstraat. De Preshoekstraat sluit daar om er het wegdek opnieuw te kunnen asfalteren. Het verkeer kan lokaal omrijden. Dat doe je via de Vagevuurstraat, Markeplaats, Van Belleghemdreef en Broeders Van Dalestraat.