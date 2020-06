Preetjes Molen heropent deuren: “Gratis demonstraties voor bubbel van maximum vier personen” Peter Lanssens

19 juni 2020

12u03 0 Kortrijk Preetjes Molen, de enige goed bewaarde en werkende vlaszwingelmolen van Europa, heropent de deuren. Het startschot is op zondag 21 juni tussen 14 en 17 uur, met gratis demonstraties door één van de molenaars. Dat is twee maanden later dan normaal, door de coronacrisis. De gratis demonstraties worden elke derde zondagnamiddag van de maand herhaald, tot en met september. Er zijn veiligheidsmaatregelen, om alles coronaproof te laten verlopen.

De molenaar ontvangt in de molen maximum twee personen of een bubbel van maximum vier personen tegelijk. Er staan tenten bij de molen, voor wie even moet aanschuiven. Er is handgel voorzien. Het dragen van een mondmasker wordt aangeraden. De oprit naar Preetjes Molen wordt in twee zones opgedeeld: een ‘heen en terug’ wandelpad. Er is een soort parcours in de molen. En er wordt een extra raam opengezet. Om de ventilatie in de molen te maximaliseren. De bovenverdieping van de molen blijft voorlopig gesloten.

Je passeert Preetjes Molen in de Hoge Dreef in Heule ook als je kiest voor de fietstocht ‘Vlassafari voor gezinnen’. Een aanrader, nu het vlas in bloei staat. Info staat op www.vlasveldeninvlaanderen.be. Je kan een molenbezoek ook combineren met een bezoek aan Texture. Het museum exploiteert de molen. Info: www.texturekortrijk.be.