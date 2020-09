Pralines Paardenkop en Cortryck als streekproduct erkend: “We zijn trots bij Chocolatier Vandenbulcke” Peter Lanssens

10 september 2020

07u31 0 Kortrijk De gekende Paardenkop en Cortryck, twee pralines van Chocolatier Vandenbulcke uit Heule, krijgen het label van West-Vlaams streekproduct.

De vele paardenkoersen vroeger inspireerden chocolatiers uit de streek. Die zich gingen specialiseren in de paardenkop-praline. Ze gebruikten een standaard moule van een paardenkop, vulden die met hazelnootpraliné en voegden een krokante toets toe. Iedere chocolatier legt zijn nuances daarbij anders.

Op de unieke Cortryck praline schitteren de Broeltorens. De praline is gemaakt met hazelnootpraliné, gepofte rijst en is gehuld in fondant- of melkchocolade.

Bij Chocolatier Vandenbulcke zijn ze terecht trots op hun erkende streekproducten. “Mooie producten van eigen bodem verdienen meer aandacht”, zegt CEO Jelle Vandenbulcke. “De ambacht van chocolatier ligt ons nauw aan het hart. We zijn een familiebedrijf, geboren en getogen in de streek, met familierecepten die al meer dan 71 jaar gebruikt worden. Vandaag maken we nog steeds onze authentieke pralines en nieuwe creaties met dezelfde passie, maar op industrieel niveau. Zo kunnen we onze pralines verdelen op grotere schaal.”

Chocolatier Vandenbulcke is een familiebedrijf van de derde generatie. André Vandenbulcke richtte het bedrijf in 1949 op. Het bedrijf is actief in meer dan 55 landen en heeft veertig vaste en dertig seizoensmedewerkers in dienst. Alle verdere info over het bedrijf en het assortiment: www.vandenbulcke.com.