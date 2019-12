Prachtverhaal op Warmste Week: vriend schreef nummer voor Ibe (23) vlak voor ze stierf Joyce Mesdag

22 december 2019

11u45 3 Kortrijk Een jaar geleden is het dat Ibe Horatschek uit De Pinte op 23-jarige leeftijd overleed na een ongelijke strijd tegen een zeldzame kanker. De vriend van haar beste vriendin schreef een nummer voor en over haar, en op de Warmste Week mocht hij daarover komen vertellen, samen met haar ouders en beste vriendinnen. “Ze heeft het nummer zélf nog gehoord, en ze vond het zó prachtig dat iemand dat voor haar had gedaan.”

Vrienden en familie vroegen het nummer Ibe de laatste weken zo vaak aan bij Studio Brussel, dat de zender benieuwd werd naar het verhaal achter het liedje. Zo kwam het dat de ouders van Ibe, haar twee beste vriendinnen en zanger Edward hun verhaal mochten komen doen tijdens de Warmste Week.

“Ibe kreeg vijf jaar geleden te horen dat ze kanker had”, vertelt mama So. “Een hele zeldzame kanker dan nog. Vorig jaar in december hebben we, na vier jaar vechten, afscheid van haar moeten nemen.” De vriend van Ibes beste vriendin Nele, die tijdens haar ziekte heel dicht bij haar strijd betrokken was, besloot een paar maanden voor haar overlijden een nummer voor en over haar te maken.

Gewoon al het besef dat iemand een nummer voor háár had geschreven, heeft haar immens veel deugd gedaan.

“Ik wilde oorspronkelijk een upbeat nummertje maken”, zegt Edward Huyghe. “Dat moest, vond ik, want Ibe was zelf zo vrolijk en strijdlustig. Maar toen duidelijk werd dat ze het niet zou halen, heb ik de toon veranderd, zodat het een eerder ingetogen nummer is geworden.” Het nummertje begint met ‘Ain’t no sunshine when she’s gone’, een zinnetje dat Ibe zelf zingt. “Het was een geluidsopname van toen we op de skilift aan het zingen waren”, zegt Nele. “Ze was al ziek, maar tóch wilde ze nog skiën en plezier maken. Dat typeert haar zo.”

Ibe heeft het nummertje zelf nog gehoord. “Ze was er imméns gelukkig mee”, zegt mama So. “De laatste twee dagen voor ze stierf heeft ze het non-stop beluisterd. Ze vond het niet alleen prachtig, gewoon al het besef dat iemand een nummer voor háár had geschreven, heeft haar immens veel deugd gedaan.”

Ibe zal door haar vrienden en familie herinnerd worden als een strijdlustige jonge vrouw. “Het waren nochtans vier zware jaren”, zegt vriendin Phebe. “We kregen na elke behandeling wel goed nieuws: ze was kankervrij. Maar meteen daarna was de kanker terug en moest ze weer helemaal opnieuw beginnen. Dan liepen we een dag samen te huilen, maar dan was het ook wel telkens Ibe zelf die de dag erop haar vuist balde en zei: ‘Komaan gasten, we doen dit, we gaan ervoor’. Straf vond ik dat, dat diegene die het eigenlijk het moeilijkst zou hebben, uiteindelijk diegene blijkt die de anderen opbeurt en meetrekt met haar positiviteit.”

Vrienden organiseren nu nog geregeld acties voor de vzw Care 4 AYA, een organisatie die zich inzet voor jongeren en jongvolwassenen met kanker. Nele organiseerde onder meer een fototentoonstelling, en Phebe zette een benefietconcert op poten. “Telkens met Ibe in gedachten.”

Het nummer Ibe wordt nu ook nog grijs gedraaid bij haar vrienden en familie. “Een hit moet het voor ons niet worden. Als het liedje andere mensen die iemand verloren zijn, steun kan bieden, dan zijn we al heel tevreden. Maar het mag uiteraard wel”, lacht Nele. “Ik word er ook niet triestig van, van naar het nummer te luisteren”, zegt mama So. “Integendeel. Ibe zei het ook. Ze lééfde zo graag. Leef voor mij, zei ze op het einde. En dat doen we nu met volle teugen.” Je kan het nummer ‘Ibe’ van Hoofdstroom vinden op Spotify.