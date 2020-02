Poverello verhuist in tweede helft van 2020: minderbedeelden eten straks aan 1 euro in Heilige Damiaankerk Peter Lanssens

12 februari 2020

12u52 6 Kortrijk De vzw Poverello koopt de Heilige Damiaankerk in de Aalbeeksesteenweg. Ook het aanpalende voormalige Karmelietenklooster en een grote tuin zitten mee in de overeenkomst. “We verlaten onze huidige vestiging in de Spoorweglaan en komen in de tweede helft van 2020 naar hier”, zegt Johan Van Eetvelde, bestuurder van Poverello. Het pand in de Spoorweglaan wordt verkocht.

Het bisdom Brugge laat de Sint-Rochuskerk in de Doorniksewijk en de Heilige Damiaankerk in de Aalbeeksesteenweg (naast supermarkt Colruyt) dit jaar onttrekken aan de eredienst. Om dat op te vangen, wordt de Verrijzeniskapel in de Pyckestraat vanaf september van dit jaar een volwaardige parochiekerk.

Praktische problemen

Volgende stap: een nieuwe bestemming geven aan de Heilige Damiaankerk, het gewezen klooster en de private tuin. Poverello, sinds 1988 open in een ex-meubelzaak in de Spoorweglaan 26, verhuist naar de site. Tot honderd minderbedeelden zullen ook daar vijf dagen per week een middagmaal aan 1 euro krijgen. “Er zijn praktische problemen in onze huidige vestiging in de Spoorweglaan”, vertelt Johan Van Eetvelde. “Zo is er geen parking om te lossen en te laden. Bezoekers die roken, doen dat op de stoep, wat niet gezellig is. De keuken zit er op de eerste verdieping en het onthaal met eetruimte op het gelijkvloers. Dat is niet echt handig.”

We kiezen niet voor het kapitaal, maar voor de zorg voor mensen. We hengelden niet naar de interesse van bouwpromotoren. We zijn gelukkig dat deze site een sociaal-christelijke toekomst krijgt. Dat is het belangrijkste. Deken Geert Morlion

Jongere vrijwilligers gezocht

“Onze nieuwe site is veel groter. De mogelijkheden die het biedt en de spirituele geest die in het gebouw zit trekken ons aan. Het dagonthaal – waar mensen elke dag van omstreeks 9 tot 15 uur thuiskomen, elkaar ontmoeten en eten – komt ofwel in de Damiaankerk ofwel in het gewezen klooster. We bekijken het nog. Onze mensen gaan zich hier welkom voelen, en in de tuin kunnen ze tot rust komen. We gaan hier ook groepen ontvangen om na te denken over hoe we de toenemende armoede in onze samenleving kunnen aanpakken. Wellicht gaan we ook een gebedsruimte inrichten. En we kijken of er een samenwerking mogelijk is met de CAW-mannenopvang, die hier op de eerste verdieping zit”, aldus Johan Van Eetvelde. Poverello zoekt ook nieuwe vrijwilligers om te helpen. “We zoeken vooral jongere vrijwilligers”, zegt Rosa Vanleeuwen van Poverello.

Puzzelstukjes

Hoeveel de vzw Poverello betaalde voor de nieuwe site van 10.000 vierkante meter, is niet bekend. Wel zeker is dat het niet voor grof geld verkocht is. “We kiezen niet voor het kapitaal, maar voor de zorg voor mensen”, zegt deken Geert Morlion. “We hengelden niet naar de interesse van bouwpromotoren. We zijn gelukkig dat deze site een sociaal-christelijke toekomst krijgt. Dat is voor ons het belangrijkste.” De vzw Parochiale Werken Decanaten Regio Kortrijk zal met de opbrengst van de verkoop sociale projecten steunen. Ook het stadsbestuur is tevreden.

“Alle puzzelstukjes vallen hier nu mooi in elkaar”, zegt schepen van Kerkfabrieken Kelly Detavernier (N-VA). “Het is een goeie zaak dat Poverello in de stationsomgeving blijft (de Damiaankerk ligt vlak bij de achterkant van het station, red.)”, zegt schepen van Grondbeleid Wout Maddens (Team Burgemeester). “Want Jan Vermeire zijn vader (Jan Vermeire was de stichter van Poverello, red.) is hier in Kortrijk nog onderstationschef geweest. Ik vind het goed dat er voor het menselijk kapitaal gekozen is”, aldus Wout Maddens.

Markthal?

Nu volgt nog de herbestemming van de Sint-Rochuskerk in de Doorniksewijk, nabij het Volksplein ook. Schepen Wout Maddens lanceerde drie jaar geleden nog de opmerkelijke piste om er een soort markthal in te richten. “We bekijken de herbestemming van de Sint-Rochuskerk momenteel volop. We werken altijd gestaag door. Wat betekent dat het goed vooruit gaat”, glimlacht pastoor Guido Cooman. Nog even geduld dus.