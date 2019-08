Poststraat wordt nu ook definitief een schoolstraat Alexander Haezebrouck

21 augustus 2019

11u27 0 Kortrijk De Poststraat in Gullegem wordt nu ook definitief een schoolstraat. De Poststraat werd vorig jaar tijdens een proefperiode twee keer per dag afgezet. Dat gebeurde aan het begin en op het einde van een schooldag.

Vanaf het nieuwe schooljaar zal dat nu permanent zo zijn en is de Poststraat een schoolstraat. In de Poststraat ligt de Vrije Lagere School de Gulleboom. De gemeente Wevelgem heeft de bewoners bevraagd over de maatregel van de schoolstraat. Die gaven aan nauwelijks hinder te ondervinden van de maatregel. Ouders en personeelsleden van de school gaven ook te kennen dat ze de nieuwe situatie een stuk veiliger vinden dan voordien. Voor de invoering vond 36 procent het er veilig, met de invoering van de maatregel steeg dat aantal naar tachtig procent.