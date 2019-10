Postkaartjes kondigen nieuwe glijbanen zwembad Weide aan: opening met herfstvakantie Peter Lanssens

18 oktober 2019

13u53 9 Kortrijk De 38.822 postkaartjes die door het Kortrijkse storytelling bureau Thinkedge gepost zijn in brievenbussen in Kortrijk en Zwevegem, kondigen de vijf nieuwe glijbanen van het zwembad Lago Weide op het Mandelaplein aan. Die openen eind oktober, met de start van de herfstvakantie.

De vorige glijbanen en de toren van het zwembad op het Mandelaplein werden op dinsdag 26 februari verwoest door een zware brand. De nieuwe buizen zijn net als de vorige gemaakt door het bedrijf Klarer Wasserrutschen uit Zwitserland. Het installeren van de black hole, de turbo, de duoslide, de abyss met tol en de bandenglijbaan is bijna af. Verder is de toren opgeknapt. Door de brand ging 5 miljoen euro aan materiaal in rook op. Gelukkig bleven het sportbad en het subtropisch recreatief deel gespaard, dankzij een snel en gericht optreden van de brandweer en de compartimentering van het complex. De brandweer krijgt hulde tijdens de opening van de glijbanen. Veel mensen wijzigden op Facebook al hun profielfoto naar de banner van ‘#zezinwere’. Meer info volgt komende maandag op www.zezinwere.be. Waar er een countdown bezig is naar vrijdag 25 oktober om 19 uur.