Exclusief voor abonnees Postbode Isabel (47) krijgt Covid-19 klein: “De massale steun heeft me hier door gesleept” Peter Lanssens

10 april 2020

09u38 1 Kortrijk Postbode Isabel De Wever (47) uit Marke belandde met verschrikkelijke pijnen, verstikkende hoestbuien en hoge koorts in AZ Groeninge in Kortrijk. Ze streed twee weken tegen Covid-19 in het ziekenhuis. Het was het gevecht van haar leven. “Er was één dag dat het echt niet meer ging en ik me tot mijn meetje in de hemel richtte. Ik smeekte haar om mij te komen halen”, zegt ze. Maar Isabel gaf niet op en overwon. Haar boodschap is helder, met het verlengd paasweekend. “Zoek de paaseieren in je eigen tuin. Want als het virus je écht te pakken heeft, is het de hel.”

Isabel De Wever is terug bij haar gezin. Hun woning in Marke staat vol met bloemen en tientallen kaartjes. “Ik haalde uit al die liefde kracht om te blijven vechten. Die massale steun heeft me hier door gesleept. Het raakt me diep dat al die mensen zo begaan zijn met mij. Ik bedank iedereen oprecht uit het diepste van mijn hart voor ieder woord van steun, elk warm kaartje, elk boeket bloemen en elke blijk van medeleven.”

