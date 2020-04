Postbode Isabel (47) is aan de beterhand: “Bedankt voor al die liefde” Peter Lanssens

06 april 2020

17u48 0 Kortrijk Postbode Isabel De Wever (47) uit Marke vecht al elf dagen tegen Covid-19 in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Ze vertelde drie dagen geleden over de Postbode Isabel De Wever (47) uit Marke vecht al elf dagen tegen Covid-19 in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Ze vertelde drie dagen geleden over de verschrikkelijke pijnen en verstikkende hoestbuien die haar lichaam teisteren, maar Isabel is nu gelukkig aan de beterhand. “Bedankt voor al die liefde”, laat Isabel weten op Facebook.

De strijd die Covid-19 patiënten voeren in ziekenhuizen, beroert alle harten in Vlaanderen. Isabel De Wever is één van hen. Nadat ze drie dagen geleden haar verhaal vertelde via Messenger, kwam er een nog grotere stroom aan steunbetuigingen op gang. “Goeiemorgen allemaal. Wat een gevecht, wat een strijd”, postte ze maandag op haar Facebookprofiel. “Er is beterschap. Ik vecht door, samen met jullie. De verplegers en dokters, de helden die me door de pijn helpen, zijn momenteel mijn alles. Mijn familie waar ik zo om geef. Allen waar ik van hou en voor leef. Uit de grond van mijn hart: bedankt voor zoveel liefde naar mij toe. Bedankt aan allen die me door deze hel leiden. Die me in alle zwaarte met hun kracht verblijden. Het maakt de strijd als ik hem win zeker goed. Uit het diepst van mijn hart: merci allemaal. Wees er voor elkaar. Zie elkaar graag. I’ll be back”, besluit Isabel De Wever.

Hoopvol

Haar man Sigurd Vandenbroecke is hoopvol. “De algemene toestand van Isabel is inderdaad verbeterd. Zo krijgen ze in het ziekenhuis haar koorts nu onder controle. Ze voelt zich beter. Al die reacties en steunbetuigingen doen haar duidelijk veel deugd. Wanneer ze naar huis kan, is momenteel wel nog niet duidelijk.”

Meer over Isabel De Wever