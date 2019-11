Porsche rijdt tegen dure parasol op verlaagde Leieboorden, camera legt alles vast Peter Lanssens

18 november 2019

12u28 0

De politie spoort een chauffeur van een zwarte Porsche op. De bestuurder reed op 2 november omstreeks 2 uur tegen een in de grond verankerde parasol, aan bruine eetkroeg ’t Fonteintje op de verlaagde Leieboorden. Kortrijkzanen vragen zich af waarom de chauffeur nog niet gevonden is. Want nog geen twee maanden geleden werd een verdere uitbreiding van het cameranetwerk in Kortrijk aangekondigd. Zo heb je op de hoek van de Broelkaai en Kapucijnenstraat een multisensor camera. Die de hele omgeving van de verlaagde Leieboorden in beeld brengt. Het beeldmateriaal van die camera was wel degelijk nuttig om de Porsche te kunnen traceren. Zo bevestigt lokaal politiewoordvoerder Thomas Detavernier. Ook het Kortrijks ANPR-netwerk (camera’s met nummerplaatherkenning) deed zijn werk. Er zijn bovendien verklaringen van getuigen. De politie houdt verder wel de lippen stijf op elkaar. Dat is logisch, om het verdere verloop van het onderzoek niet te verstoren.

