Pornoacteurs op heterdaad betrapt op Kamping Kitsch, ook twee meldingen van aanranding eerbaarheid Alexander Haezebrouck

25 augustus 2019

11u45 102 Kortrijk De politie heeft gisteren op Kamping Kitsch twee pornoacteurs op heterdaad betrapt toen ze een filmpje wilden maken in de backstage. De vrouw was bezig met de man te bevredigen. “Er zijn ook twee meldingen van aanranding van de eerbaarheid binnengelopen”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

De pornoacteurs wilden op Kamping Kitsch in de backstage een seksfilmpje opnemen, maar de politie kon dat snel in de kiem smoren. “Hun handelingen verbergen deden ze dan ook niet”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede). “In de backstage is het een komen en gaan van allerhande personen, zij konden duidelijk zien wat er aan het gebeuren was.” De politie verhoorde beide acteurs en maakte een proces-verbaal op wegens openbare zedenschennis.

Daarnaast zijn ook twee meldingen binnengelopen van aanranding van de eerbaarheid. “Eén dame maakte een melding in het meldpunt van de organisatie nadat een man in haar billen had geknepen”, zegt Detavernier. “Ze slaagde erin een foto van de man te nemen. Onze diensten konden de man uit de menigte halen, verhoorden hem en stelden een proces-verbaal op.” Een tweede melding werd gemaakt door een vrouw nadat een man probeerde haar bovenkleding naar beneden te trekken. De man wou een foto nemen van haar borsten. “Ook deze man hebben onze diensten snel kunnen identificeren en verhoren”. Ook tegen deze man werd een pv opgemaakt voor aanranding van de eerbaarheid.

44 festivalgangers betrapt op drugs

De politie controleerde met behulp van drugshonden ook zo’n 1.300 festivalgangers op bezit van drugs. 84 festivalgangers werden door de drugshonden eruit gehaald. 44 personen bleken effectief in het bezit te zijn van drugs. “Zij moesten ter plaatse een onmiddellijke inning betalen, afhankelijk van het soort en de hoeveelheid van de drugs die ze op zak hadden”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Daarna werden ze definitief verwijderd van het festivalterrein.”

Tijdens het festival werden geen noemenswaardige vechtpartijen gemeld. Een twintigtal festivalgangers belandde wel op de spoeddienst wegens overmatig drankgebruik. In totaal zakten gisteren zo’n 20.000 festivalgangers af naar Kortrijk voor het marginaalste festival van het land.