Populaire winterbar Sibäria trekt naar vroegere raamfabriek Vlieghe Peter Lanssens

15 oktober 2019

11u40 40 Kortrijk Sibäria trekt van ex-cultuurtempel Limelight in de Jan Persijnstraat naar de vroegere raamfabriek Vlieghe in de Gentsesteenweg (N43), nabij de grens met Harelbeke. De populaire winterbar is er open van 15 november tot en met 15 februari, telkens op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Sibäria uit het hart van de stad weghalen is een risico. Maar uitbaters Dieter De Clercq, Mathieu Clarysse en Kelly Libaers zien het helemaal zitten. “Het was logistiek geen eenvoudige klus om een winterbar te huisvesten in Limelight”, zegt Dieter De Clercq. “En het houden van evenementen in de winterbar was moeilijk daar, want we zaten er in een woonbuurt. In de vroegere raamfabriek in de Gentsesteenweg hebben we dat probleem niet. Het is bovendien een dankbare site door het leuke industriële karakter. Dat we gaan doortrekken in de inrichting. We hebben geen schrik om er aan de stadsrand te zitten. Want de bereikbaarheid is vlot en we hebben er een ruime gratis parking. We brengen in Sibäria zoals vorig jaar een ‘feelgood winterverhaal’, maar wel iets ruimer in muziekaanbod. De thema’s worden op donderdagen ‘all-round afterwork’, op vrijdagen ‘90’s, après-ski en ambiance’ en op zaterdagen ‘70’s, 80’s en disco’. Er komen ook evenementen aan, zoals in zomerbar Azuro. Sibäria zal telkens vanaf 17 uur open zijn. Over een einduur is nog geen uitsluitsel.

Ijsbaan De Piste en Paintball Kortrijk

De gewezen raamfabriek wordt zo steeds attractiever, als site. Je hebt er al sinds goed een jaar Paintball Kortrijk. En vanaf de herfstvakantie kan je er ook recreatief schaatsen, op de nieuwe ijsbaan De Piste. “Het is goed dat er leven in de brouwerij komt”, zegt Dieter De Clercq. “Het geeft de hele site extra elan en ruchtbaarheid, wat goed is voor alle partijen”, aldus Dieter De Clercq. Geïnteresseerde partners voor Sibäria: winter@siba-events.be.