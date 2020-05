Populaire coverband The MG’s Brothers lanceert liedje over leegte in Kortrijk Nieuwe song wordt in primeur op virtuele Sinksenfeesten voorgesteld Peter Lanssens

26 mei 2020

12u01 0 Kortrijk ‘Een bizar Sinksenfeest. Nog nooit is het zo kil en stil geweest.’ Een treffend zinnetje uit de nieuwe song van de populaire coverband The MG’s Brothers. Radio Sinksen stelt de bewerking van Ik mis je zo van Will Tura op maandag 1 juni in primeur voor op de online Sinksenfeesten. Wij brengen alvast een voorsmaakje. “Wie het liedje hoort, krijgt meteen kippenvel”, zegt meester-drummer Gino Kesteloot (56). Zijn drumschool in Heule is sinds kort weer open, onder strikte voorwaarden wel.

Zanger Marc Vermeersch (57) uit Menen schreef voor de nieuwe song van The MG’s Brothers een mooie tekst over alles wat door de coronacrisis wijkt in Kortrijk. Ieders gezondheid staat voorop, maar velen hebben het moeilijk en voelen leegte. Zoals gastheer van ‘Sinksen in de wolken 2020’ Wim Opbrouck het eerder al zei: ‘De mensen verlangen naar volle feestpleinen, naar elkaar eens stevig vastpakken, naar allemaal samen uit de bol gaan’.

Marc Vermeersch vertaalde dat droefgeestige gevoel in een toepasselijke tekst, voor Kortrijk. Nog een voorsmaakje: ‘Geen Kortrijk Koerse, zelfs geen Alcatraz. Waar de muziek en de vriendschap belangrijk was. Ik mis het zo, ik mis het meer en meer. Het samenzijn met vrienden, keer op keer. Wie zegt wanneer en waar zien wij je weer’. Vrienden Marc Vermeersch en Gino Kesteloot brengen in het liedje tegelijk ook een boodschap van hoop, naar de zomer van 2021 toe. In afwachting is het ook voor The MG’s Brothers moeilijk. “Er zijn sinds de lockdown geen optredens meer”, vertelt Gino Kesteloot. “En dat zal wellicht nog een tijdje duren.”

Kortrijk Drumt

Gino Kesteloot is de bezieler van Drumsessies Gino Kesteloot in Heule. De drumschool is onder strikte voorwaarden heropend. “Omdat we met één persoon per 10 vierkante meter rekening houden, hebben we onze groepjes gedownsized. Er zijn lessen per twee”, zegt Mieke Cuypers, echtgenote van Gino Kesteloot. “Er staan plastic schermen tussen de drumstellen, zodat iedereen in zijn eigen cocon zit. Handen ontsmetten bij het binnen- en buitengaan doe je aan een volautomatische ontsmettingspaal, volledig contactloos. We vragen de leerlingen ook om met mondmasker aan aan te komen en weg te gaan. Om het verlies te minimaliseren en de leerlingen zo veel mogelijk te bieden, lopen de lessen enkele weken langer dan normaal. Het is niet eenvoudig om alles in goeie banen te leiden. Maar het lukt. En al die blije en gelukkige gezichten zien maakt mijn slapeloze nachten goed. We hebben prachtige t-shirts gemaakt om de drumschool te steunen. Zo’n t-shirt kost 15 euro.”

Drumsessies Gino Kesteloot is ook trekker van de shows van Kortrijk Drumt, samen met hoofdsponsor accountants- en auditkantoor Vandelanotte. Kortrijk Drumt op zaterdag 20 juni aan de verlaagde Leieboorden in Kortrijk, Kortrijk Drumt op de nationale feestdag in Brussel, Kortrijk Drumt op 6 augustus op de camping van Alcatraz, alles is geannuleerd. Ondertussen is het ook zeker dat een reis van 42 drummers naar Brazilië, om er op 16 augustus deel te nemen aan het spektakel Orquestra de Baterias in Florianópolis, niet mogelijk is. “Het event van Orquestra de Baterias zou onder voorbehoud naar 6 december verplaatst worden”, zegt Mieke Cuypers. “Maar voor ons is het dan heel moeilijk om te gaan. We rekenen op 2021 om alsnog naar Brazilië te reizen.”

Tombola naar najaar

Een tombolatrekking om het Kortrijk Drumt project te ondersteunen, verhuist naar het najaar. “De prijzen blijven geldig en we hopen nog veel lotjes te kunnen verkopen”, vertelt Mieke Cuypers. “Eén lotje kost 2,50 euro. Voor 10 euro krijg je er vijf. Te verkrijgen in onze drumschool. De prijzen zijn meer dan de moeite waard. De eerste prijs, een beetje ironisch nu, is een reischeque van 400 euro van Best of Travel. Ook te winnen: een Ludwig Black Magic Snaredrums of een Ludwig Pocket kit drumstel van Drumsonly, een tattoo van Cindy Frey, een gratis drumsessie van onszelf, gratis knipbeurten bij kapsalon Imani in Gullegem en gratis pedicurebeurten bij Laurence Ketels in Heule. Kortrijk Drumt heeft alle steun meer dan ooit nodig. Naar onze sponsors toe: we laten de voor de lockdown al gestarte promotiecampagne gewoon doorlopen tot de zomer van 2021”, besluit Mieke Cuypers.

Radio Sinksen lanceert de nieuwe song van The MG’s Brothers op maandag 1 juni om 10.45 uur op 92.2 FM. Je kan dan tegelijk de clip bekijken op www.sinksen.be, waar ook het hele programma van de Sinksenfeesten staat.