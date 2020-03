Pop-up wachtpost huisartsen heeft eerste weekend achter de rug: “Zaterdag alleen al kregen we 300 oproepen” Peter Lanssens

15 maart 2020

11u05 73 Kortrijk De wachtdiensten van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne werken sinds dit weekend samen, in een pop-up wachtpost in dienstencentrum De Zonnewijzer. “Onderschat de impact van Covid-19 niet”, waarschuwt coördinator en huisarts Steven Coene. “We kregen zaterdag 300 oproepen. Indien mensen de maatregelen niet volgen, kunnen dat er binnen twee weken 1.000 per dag zijn. Laat ons hopen dat het niet zo’n vaart loopt. Maar blijf in afwachting thuis.”

Longartsen van het AZ Delta publiceerden naar aanleiding van de ‘lockdownparty’s’ van afgelopen vrijdag al een open brief op sociale media. Hierin roepen ze op om de richtlijnen van de overheid correct en nauwgezet te volgen. Dit om de kwetsbaren in onze maatschappij te beschermen en een crash van ons gezondheidssysteem te voorkomen. Want als het virus zich verder verspreidt, gaan zoals in Italië ook artsen en verpleegkundigen wegvallen en resten er te weinig handen om voor alle zieken te zorgen, en dus niet enkel voor de coronapatiënten. “Die party’s waren schandalig, stop met zomaar bij elkaar te komen”, zegt ook huisarts Steven Coene.

Indien mensen zomaar samen blijven komen, zitten we binnen twee weken mogelijk aan 1.000 oproepen per dag. Maar paniek helpt ook niet. Ga er zo rationeel mogelijk mee om. Met andere woorden: blijf gewoon thuis. Coördinator en huisarts Steven Coene

Gigantische hoeveelheid

“Het virus is er en het zit overal”, vervolgt dokter Steven Coene. “Je mag het niet vergelijken met een gewoon griepje. Het kan gepaard gaan met een zeer zware luchtweginfectie, met als belangrijkste symptomen koorts, keelpijn, snotteren, hoesten, spierpijn en hoofdpijn. Sommige mensen zijn ook kortademig en hebben pijn op de borst. In ernstige gevallen kan Covid-19 tot een longontsteking leiden. We zijn vooral daar zeer beducht voor.”

“Onze wachtpost kreeg zaterdag 300 oproepen”, licht Coene toe. “Dat is een gigantische hoeveelheid. Maar indien mensen zomaar samen blijven komen, zitten we binnen twee weken mogelijk aan 1.000 oproepen per dag. Paniek helpt echter ook niet. Ga zo rationeel mogelijk met de situatie om. Met andere woorden: blijf gewoon thuis.”

We zien volgens mij nu enkel het topje van de ijsberg, wat het aantal besmettingen betreft. Enkel de mensen die naar het ziekenhuis moeten omdat ze te ziek zijn, worden getest. Alle andere mensen niet. Huisarts Steven Coene

Overbelast

Ook belangrijk tijdens de komende weekenden: énkel wie zorgvragen en symptomen heeft die op corona kunnen wijzen, meldt zich eerst telefonisch aan via de gekende wachtdienstnummers of via het verkorte nummer 1733. Wie puur informatieve vragen heeft, kan contact opnemen met het Agentschap Zorg en Gezondheid op het telefoonnummer 0800/14.689 of kijkt op de website.

Louter voor informatie bel je dus niét naar de pop-up wachtpost in dienstencentrum De Zonnewijzer in de Langemeersstraat, anders dreigen de medewerkers er helemaal overbelast te raken. Er worden nu al twee extra medewerkers ingezet, om de vele telefoontjes te kunnen beantwoorden.

In quarantaine

Wie zich ziek voelt, moet na een telefoontje met de huisarts (of de wachtpost in het weekend) minstens een week thuis in quarantaine zitten. Ga niét zomaar naar een wachtzaal van een huisarts, anders dreig je er andere mensen te besmetten. Wie ernstige luchtwegklachten heeft, wordt uiteraard wel altijd verder onderzocht.

“We zien volgens mij nu enkel het topje van de ijsberg, wat het aantal besmettingen betreft”, zegt Steven Coene nog. “Want enkel de mensen die naar het ziekenhuis moeten omdat ze te ziek zijn, worden getest. Alle andere mensen niet. We stellen een overduidelijke toename vast van het aantal mensen met klachten. Zij hebben normaal gezien geen gewone seizoensgriep, want die periode is stilaan voorbij. Dit kan dus vaak enkel op corona wijzen.”