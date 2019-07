Pop-up speelplein Kukukbox staat in Heule het komende jaar Joyce Mesdag

11 juli 2019

11u05 5

De kinderen van de nieuwe Heulse wijk aan de Roeselaarsestraat gaan een jaar vol speelplezier tegemoet. De Kukukbox, het mobiele pop-up speelplein dat voorheen in de wijk achter het Magdalenazwembad stond, krijgt het komende jaar zijn verblijfplaats in Heule. Hiermee komt de stad haar ambitie tegemoet waarbij kinderen binnen een straal van 400 meter rond hun woonplaats toegang moeten hebben tot een speelzone. Het mobiele speelplein krijgt een stek op de hoek van de Roeselaarsestraat en Roeselarewandeling.

De Kukukbox werd voor het eerst opgesteld in 2017. In de speelcontainer van het bedrijf KuKuk-box uit Stuttgart in Duitsland kunnen kinderen ravotten op een klimstructuur met een dakhut op, een speelhuisje, een glijbaan en genieten van gekleurde raampjes die met licht en kleur een extra dimensie brengen.