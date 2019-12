Pop uit kerststal opgehangen aan tunnel AHK & LPS

31 december 2019

11u26 0 Kortrijk Een pop dat dienst deed als Jezus in de wijk bachten de route in Marke, is vanmorgen teruggevonden terwijl het opgehangen was aan de tunnel om de wijk te bereiken. “De pop was sinds tweede kerstdag vermist, om ze nu zo te zien hangen is toch luguber”, zegt buurtbewoner Nicolas Beugnies.

De wijk bachten de route in Marke plaatst elk jaar een kerststal. Deze keer was de pop die dienst deed als Jezus sinds tweede kerstdag verdwenen. “Een buurtbewoner zag ze plots hangen aan de tunnel onder de spoorweg om de wijk te bereiken. De pop is vastgebonden aan het hoofdje en hangt te bengelen. Wie doet nu eigenlijk zoiets? Wellicht gaat het om een kwajongensstreek en is het als grap bedoeld, maar dan is het toch een erg mislukte grap.”