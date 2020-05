Pool knalt in de ‘put’ op R8 in Bissegem op voorliggers LSI

25 mei 2020

20u11

Bron: LSI 9 Kortrijk Op het knooppunt van de Kortrijkse ring R8 en de A19 richting Ieper is maandagavond rond 19u een Pool op twee voorliggers geknald. Er raakte niemand gewond maar de R8 was in één richting wel een tijdlang voor het verkeer afgesloten.

De Pool reed met zijn Renault Scenic op de R8 en wou op het knooppunt, in de volksmond gekend als ‘de put’, een bocht van 180 graden maken om de A19 richting Ieper te nemen. Die keerbeweging is geregeld met verkeerslichten en daar stonden een bestelwagen en een derde voertuig aan het rode licht te wachten. De Pool merkte hen niet of te laat op en knalde er achteraan op. De wagen van de man liep zware schade op en moest getakeld worden. Het verkeer dat op de R8 van Kortrijk-Zuid richting Kortrijk-Noord reed, moest noodgedwongen een tijdlang ook de afslag nemen. Lang duurde de hinder niet want in een half uur was de weg opnieuw vrij. Er raakte niemand gewond.