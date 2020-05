Pool die zich in woning in Kortrijk verschanste aangehouden voor bedreigingen LSI

23 mei 2020

21u15

Bron: LSI 0 Kortrijk De 33-jarige Pool die zich vrijdagmiddag urenlang verschanste in een woning in de buurt van het Volksplein in Kortrijk, is zaterdag door de onderzoeksrechter aangehouden voor inbreuken op de wapenwet en bedreigingen.

De man verschanste zich in een woning in de Sint-Rochuslaan. Dat gebeurde rond 11u nadat de politie hem wou controleren na een melding van verdacht gedrag. Hij uitte bedreigingen aan de politie en had de toegang tot zijn studio op het gelijkvloers gebarricadeerd met houten palen, een winkelkar en nog andere materialen. Omdat er een vermoeden was dat hij zichzelf en mogelijk de buurt iets zou aandoen, evacueerde de politie de ruime omgeving. De man was ook gewapend met een bijl, ijzeren staaf en messen. Speciale eenheden van de politie konden hem rond 14.30 uur overmeesteren en inrekenen. De onderzoeksrechter besliste zaterdag hem aan te houden. Volgende week moet de raadkamer beslissen of hij verder aangehouden blijft.