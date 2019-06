POLL. Wie wil elke maand een autovrije zondag? Peter Lanssens

26 juni 2019

08u23 0

Elke maand een autovrije zondag in de binnenstad (fietszone). Dat is de inzet van het eerste digitale referendum van ons land, midden oktober in Kortrijk. Alle details over het digitale referendum leest u hier. HLN wacht niet tot midden oktober en lanceert nu al een poll. Kortrijkzanen, laat uw stem horen.

Poll Elke maand een autovrije zondag in Kortrijk? Ja

Nee Ja 43%

Nee 57%