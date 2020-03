Politiezone Vlas verwelkomt twee nieuwe commissarissen VHS

17 maart 2020

14u21 0 Kortrijk Met Shana Soetaert en Mathias Degandt heeft de politiezone Vlas twee nieuwe, jonge commissarissen in de rangen. De inzet van beiden betekent een meerwaarde voor de werking van de zone.

Voor Mathias Degandt betekent zijn benoeming een terugkeer naar de plek waar hij eerder aan de slag was. Degandt verliet de politiezone Vlas om de opleiding tot commissaris te volgen en keert nu dus terug. Hij is verantwoordelijk voor beleidsondersteuning. Shana Soetaert zet haar eerste stappen in de politiezone Vlas maar was vroeger al actief bij de buren van Gavers (Harelbeke/Deerlijk). Ze wordt nu afdelingshoofd Bestuurlijke Handhaving. De twee commissarissen werden officieel voorgesteld. Omwille van het besmettingsgevaar in volle coronacrisis poseerden ze samen met korpschef Filip Devriendt en de burgemeesters van Kortrijk, Kuurne en Lendelede op een veilige afstand van elkaar.