Politiezone Vlas tijdelijk niet bereikbaar via het gewone nummer VHS

10 augustus 2020

10u17 4

Door een tijdelijk probleem is de politiezone Vlas momenteel niet bereikbaar via het verkort oproepnummer 1701. Wie dringende politiehulp nodig heeft, wordt gevraagd het noodnummer 101 te bellen. Mensen met niet-dringende vragen, worden aangeraden geduld te hebben tot het technisch probleem verholpen is.