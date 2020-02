Politierechter verklaart automobilist rijongeschikt na 2 keer dronken rijden in 2 maanden LSI

13 februari 2020

16u22

Bron: LSI 0 Kortrijk De politierechter verklaarde een 50-jarige automobilist uit Kortrijk voorlopig rijongeschikt. Dat betekent dat hij minstens zes maanden niet met de auto mag rijden en opnieuw een medisch onderzoek moet ondergaan vooral dat wel opnieuw mag. In het voorjaar van 2019 kon de man twee keer in twee maanden dronken van achter het stuur geplukt worden.

Op 1 maart 2019 liep Vincent M. in Aalbeke (Kortrijk) tegen de lamp. Hij veroorzaakte er met 2,91 promille alcohol in het bloed een ongeval maar reed daarna verder. Hij kon snel toch geklist worden en moest een nachtje in de cel doorbrengen om te ontnuchteren. Hij herinnerde zich niet meer wat er was gebeurd. Amper 2 maanden later, op 3 mei, was het in Marke (Kortrijk) opnieuw prijs. Toen stuurde hij met 1,69 promille alcohol in het bloed. En dat terwijl hij 10 dagen later sowieso zijn rijbewijs al op de rechtbank moest binnenbrengen na een eerdere veroordeling. Hij ging het sindsdien niet meer afhalen. Volgens zijn advocaat beseft hij dat hij begeleiding nodig heeft om van zijn alcoholprobleem af te geraken. De politierechter legde nog een rijverbod van zes maanden bovenop de rij-ongeschiktheid op. Om zijn rijbewijs terug te kunnen krijgen, zal hij ook opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven. Een boete van 4.800 euro moet hij niet betalen als hij een sensibiliseringscursus rond alcohol bij VIAS, het Belgisch instituut voor verkeersveiligheid, volgt.