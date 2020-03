Politiepatrouilles applaudisseren voor personeel AZ Groeninge Alexander Haezebrouck

24 maart 2020

07u11 10 Kortrijk Een vijftal politiepatrouilles van de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) applaudisseerde maandagavond aan het AZ Groeninge in Kortrijk. Het gebaar werd erg gesmaakt door het ziekenhuispersoneel, enkelen van hen kwamen naar buiten en sloegen op hun beurt de handen in elkaar voor de agenten. “We willen hen met deze actie vooral een hart onder de riem steken”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.

Het gebaar van de politie duurde slechts vijf minuten maar werd door het ziekenhuispersoneel erg gewaardeerd. “We krijgen op dit moment zoveel appreciatie voor onze job, dat doet veel deugd”, klinkt het bij het ziekenhuispersoneel dat zelf ook naar buiten kwam om voor hen te applaudisseren. “Samen met de politie zijn we een beetje partners in crime tegen het virus, het wederzijds respect is dan ook erg groot”, zegt Stefaan Lammertyn van het AZ Groeninge. Het ging enkel om agenten die maandagavond op patrouille waren en hielden zich aan de social distancing. “We staan dagelijks in contact met het ziekenhuispersoneel waarvoor we enorm veel essentiële verplaatsingen doen. Daarom vonden we deze actie van patrouilles die toch op de baan waren, zeker gepast. We gaan dit nu niet elke avond doen, dit was eenmalig.”