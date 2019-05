Politieman slachtoffer van zinloos geweld: dader was vermoedelijk onder invloed van drugs VHS/AHK/LPS

21 mei 2019

12u51 68 Kortrijk In Kortrijk is dinsdag net voor de middag een wijkagent gewond geraakt toen hij zonder reden werd aangevallen. De dader, die vermoedelijk onder invloed van drugs was en een mes bij zich had, is opgepakt. “Ik vraag aan het parket en justitie om dit politiegeweld zwaar te bestraffen", zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

Het vreemde incident speelde zich af in en rond de fietsenwinkel Spitter, aan de rotonde in de Zwevegemsestraat. Daar arriveerde kort voor de middag een man met een mountainbike. Hij gedroeg zich vreemd en stapte de winkel binnen. Hij neusde rond, maar sprak geen woord. Wel deed hij op een bepaald moment met zijn hand net alsof hij een pistool vast had en daarmee wilde schieten. Daarop stapte de man weer naar buiten. Op de parking vond hij achter een elektriciteitscabine enkele blauwe plastic bakken. Hij gebruikte die om zich neer te zetten. De uitbater had dat gezien en ging naar buiten om de man er op aan te spreken. Net op dat moment kwam wijkagent Hans V. voorbij gefietst. Die stopte toen hij merkte dat er iets gaande was. De verdachte man, die vermoedelijk onder invloed was van verdovende middelen, bleef ook tegen hem zwijgen, maar werd plots bijzonder agressief. Hij viel de politieman aan en het kwam tot een gevecht.

Elleboog gebroken

Toen de agent merkte dat de verdachte man een mes zitten had tussen zijn broeksriem, trok hij zijn wapen en probeerde hij de man op andere gedachten te brengen. Kort daarop arriveerden tal van politiewagens aan de fietsenwinkel. Collega’s van de agent bewerkten de dader met pepperspray, overmeesterden hem en brachten hem weg voor ondervraging. “De aangevallen politieman werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar heeft geen levensbedreigende verwondingen opgelopen", zegt parketwoordvoerster Sofie Vanden Berghe. “De politie heeft een mes aangetroffen op de verdachte, maar het is nog niet duidelijk of dit mes gebruikt werd om te dreigen of om ook te steken, dat maakt momenteel deel uit van het onderzoek.” Wijkagent Hans V. brak bij het incident naar verluidt zijn elleboog en liep een snede op achter zijn oor. Hij kon dinsdagavond opnieuw naar huis.

Dader R. is een man van vreemde origine, die verblijft in de Toekomststraat in Kortrijk. Burgemeester Van Quickenborne, die ook ter plaatse kwam, reageert onthutst op het politiegeweld. “Het is verwerpelijk en onaanvaardbaar", zegt Van Quickenborne. “Ik vraag aan het parket en justitie om dit zwaar te bestraffen. Ik heb ook contact gehad met de familie van de agent om hen mijn steun te betuigen. Gelukkig kon de verdachte snel gevat worden dankzij het snel en koelbloedig optreden van ons politiekorps.”