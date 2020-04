Politieke primeur in Kortrijk: voor het eerst ooit een digitale gemeenteraad Peter Lanssens

15 april 2020

08u01 0 Kortrijk 41 raadsleden die onderling zeker anderhalve meter afstand moeten houden is onhaalbaar in de veel te kleine en hopeloos ouderwetse gemeenteraadszaal in het historisch stadhuis. Dus wordt het op maandag 20 april voor het eerst in de geschiedenis van Kortrijk een digitale gemeenteraad. Met als belangrijkste punt op de agenda een debat over, u kan het al raden, de coronamaatregelen.

Een digitale gemeenteraad, er wordt met het platform Microsoft Teams gewerkt, is technisch een uitdaging. Daarom zijn op 20 april enkel de meest dringende punten geagendeerd op de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. Er is ook aan alle raadsleden gevraagd om zoveel mogelijk interpellaties en mondelinge vragen naar mei uit te stellen. Dinsdagavond was er een online testmoment, met uitleg door de stedelijke ICT-dienst. “Die test verliep goed”, zegt gemeenteraadsvoorzitter Tiene Castelein (Team Burgemeester). “Tijdens de eerste vijf minuten moest iedereen wel nog even op zoek naar de knop om geluid te dempen. Maar eens iedereen zo ver was, verliep alles vlot.”

Alle 41 raadsleden kunnen op maandag 20 april van thuis uit deelnemen aan de digitale gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn. Het onderhoudende spektakel volgen kan via de link www.kortrijk.be/gemeenteraad-live-volgen. Orde en discipline zijn cruciaal tijdens de digitale gemeenteraad. Om te garanderen dat iedereen het debat goed kan volgen. Als dat maar goed komt.

Discussie over voorbereidende raadscommissies

Vlaams Belang heeft alvast een opmerking. “We steunen het digitaal vergaderen en bedanken iedereen die dit technisch mogelijk maakt”, zegt fractieleider Wouter Vermeersch. “We begrijpen wel niet waarom de (voorbereidende) raadscommissies van dinsdag 14 april afgelast zijn. Dat druist in tegen het decreet lokaal bestuur, een recent advies van het agentschap Binnenlands Bestuur, recente uitspraken van minister Bart Somers in het Vlaams parlement en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in Kortrijk. Uiteraard zal Vlaams Belang tijdens de gemeenteraad zelf tussenkomen en mondelinge vragen stellen. Er is geen enkele technische reden waarom dat niet zou kunnen.”

In verband met de afgelaste raadscommissies in april laat de stad nog dit weten. De raadsleden kunnen ter vervanging van de afgelaste commissies alle technische vragen rond geagendeerde punten via mail stellen. Elke vraag krijgt een schriftelijk antwoord. Verder is met de fractieleiders afgesproken dat de raadscommissies in aanloop naar de volgende gemeenteraad in mei normaal dan wel via Microsoft Teams kunnen verlopen. Dat hangt nog af van de evaluatie van het verloop van de eerste digitale gemeenteraad ooit in Kortrijk, op maandag 20 april. De gemeenteraad start om 19 uur. U kijkt toch ook?

Zetelverdeling in gemeenteraad

Voor wie de gemeenteraad nog nooit volgde, toch even de volgende opfrissing. De stadscoalitie vormt met drie de meerderheid: Team Burgemeester met vijftien raadsleden, sp.a met zes raadsleden en N-VA met vier raadsleden. Zitten in de oppositie: CD&V met zeven raadsleden, Vlaams Belang met vijf raadsleden en Groen met vier raadsleden. De gemeenteraad wordt in goeie banen geleid door voorzitter Tiene Castelein. Ook Nathalie Desmet, de algemeen directeur van stad Kortrijk en OCMW Kortrijk, volgt de (digitale) gemeenteraad.