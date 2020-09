Politiek platform Vooruit zit verveeld met naamsverandering sp.a naar… Vooruit: “Getuigt van weinig respect” Peter Lanssens

10u19 0 Kortrijk Het politieke platform Vooruit zit verveeld met de naamsverandering van sp.a. De Vlaamse socialisten hopen met de nieuwe naam Vooruit een beweging met progressieve Vlamingen op gang te trekken. Twee keer dezelfde naam Vooruit dus, wat voor verwarring kan zorgen. “We zijn niet verwittigd. Dat getuigt van weinig respect”, zegt voorzitter Geo Verstichel van Kortrijk Vooruit.

Het politieke platform Vooruit heeft onder Zwevegem Vooruit een verkozene in de gemeenteraad van Zwevegem. In Koksijde zijn er vier verkozen, onder de naam Koksijde Vooruit. Het platform is wat onze provincie betreft ook in Kortrijk actief, onder de naam Kortrijk Vooruit, maar zonder verkozenen daar. Er is druk overleg, binnen het platform. “De verkozenen lachen hier niet mee, juridische stappen zijn niet uitgesloten”, zegt Geo Verstichel.

“Wat flauw van de sp.a, om niet eens de moeite te doen om ons te contacteren en vooraf op de hoogte te brengen. Als dat de nieuwe stijl is van die partij… Het gaat trouwens niet alleen over ons, ook bij het Gentse kunstencentrum Vooruit zijn ze er niet over te spreken. Al weet iedereen al jaren dat de Vooruit in Gent toch wel een socialistisch bastion is natuurlijk (lacht). Maar goed, we doen verder, zowel met het platform Vooruit als met Kortrijk Vooruit. Waarbij we onze naam niet gaan veranderen, dat zou maar al te gek zijn. Wij waren eerst. We komen sterker terug in Kortrijk. Tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen wordt dat dan mogelijk wel met én Vooruit (sp.a) én Kortrijk Vooruit. Hopelijk gaan de mensen nog kunnen volgen. Ik wil trouwens gerust voor de socialisten en voor onszelf een lijsttrekker zoeken, als iedereen dat zien zitten”, lacht Geo Verstichel.