Politiecontrolegroep snelt naar 10.000 leden en breidt uit richting Kust en Gent: “We maken mensen bewuster in het verkeer” Peter Lanssens

07 januari 2020

12u39 20 Kortrijk De begin 2019 opgestarte politiecontrolegroep KOR/WVL op de app Telegram snelt naar de kaap van 10.000 leden. Initiatiefnemer Joeri Pauwels uit Kortrijk breidt nu uit met de groepen KUST en GENT. “Ik sta voor 150 procent achter zo’n groepen”, zegt Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de politiezone Grensleie. “Sensibilisering en handhaving versterken elkaar op die manier.”

Het gaat hard voor de Zuid-West-Vlaamse politiecontrolegroep KOR/WVL. “We blijven maar groeien, het stopt niet”, zegt Joeri Pauwels (22). De groep waarschuwt leden onder meer voor controles op overdreven snelheid en alcohol. Niet iedereen is voorstander van die aanpak. Zo waarschuwde de Kortrijkse schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) er eerder al voor dat verkeerscowboys de dans ontspringen door zo’n groepen te gebruiken.

Mobiele controles

Maar volgens Joeri Pauwels werkt een politiecontrolegroep net sensibiliserend. “Mensen worden ongerust door het zien van de vele controles in onze groep”, zegt Joeri Pauwels. “Ze gaan net twee keer nadenken voor ze met een glas op naar huis rijden of voor ze het gaspedaal dieper induwen”, aldus Pauwels. Stefaan Vannieuwenhuyse, woordvoerder van de politiezone Grensleie, ondersteunt die visie. “Controles verklikken werkt ontradend. Dat er hierdoor niemand meer tegen de lamp loopt, klopt helemaal niet. Dat gebeurt zeker wel nog omdat de politie zich tegenwoordig erg snel kan verplaatsen, met mobiele controles”, aldus de Grensleie-woordvoerder.

Spam

De politiecontrolegroep KOR/WVL is al de grootste groep van het land. De werking is nu uitgebreid. “Omdat we veel vraag kregen, hebben we ook in Noord-West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen groepen opgestart. De groepen KUST en GENT hebben na enkele dagen ook al enkele honderden aangesloten leden”, vertelt Joeri Pauwels. “Ik ben samen met medebeheerder Stanley Cheung uit Zwevegem verbaasd over het succes. We zijn ondertussen met zo’n tien beheerders. Die vrijwillig de groepen vrijhouden van spam en irrelevante meldingen. We zetten ook een robotprogramma in. Dat actief irrelevante meldingen wist. Ik dank alle beheerders voor hun inzet. Het is ook dankzij hen dat onze politiecontrolegroepen zo’n groot succes zijn. Ikzelf gebruik de groep vooral om ongevallen snel te kunnen detecteren. Als ik bijvoorbeeld als dj op een trouwfeest verwacht ben en ik zie in de groep dat er door een ongeval file is op de ring rond Kortrijk, neem ik meteen een andere weg. Dat is bijzonder handig.”

Touring Mobilis

“In de vijf jaar dat ik al met de auto rij, kreeg ik welgeteld drie boetes van telkens 53 euro. Waarvan twee bijna aan mijn eigen deur. Of ik een hardrijder ben? Ik ben door het zien en doorkrijgen van de vele controles net veel voorzichtiger geworden. En ik hoop dat ook veel andere mensen er voorzichtiger door rijden. We krijgen enkel positieve reacties op onze politiecontrolegroepen. De mensen zijn erg enthousiast. Ik ben nu van plan om contact op te nemen met Touring Mobilis. Zodat Touring Mobilis ook ons platform kan gebruiken voor officiële meldingen van ongevallen en gevaarlijkse situaties op de weg. Ik sta daar open voor”, besluit Joeri Pauwels.

App downloaden

Lid worden van de politiecontrolegroepen doe je door de app Telegram te downloaden op je smartphone. De groepen bereiken doe je door te surfen naar www.t.me/controleswvl voor Zuid-West-Vlaanderen, www.t.me/controleskust voor de regio Kust en www.t.me/controlesovl voor in en rond Gent.