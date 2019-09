Politiecontrole groep telt na vier maanden al 4.100 leden: “Ik voel me de Robin Hood van de automobilist” Peter Lanssens

14 september 2019

10u01 0 Kortrijk De vier maanden geleden op de berichten app Telegram gestarte politiecontrole groep KOR/WVL wordt razendsnel populairder. De teller staat al op 4.100 leden. Mensen uit Kortrijk en omgeving waarschuwen voor flitsers, controles, files en ongevallen. “Ik voel me een beetje de ‘Robin Hood van de automobilist”, zegt beheerder Joeri Pauwels. “We zijn de sterkste stijger van politiecontrole groepen in België. Onze community wordt elke dag groter en groter.”

Joeri Pauwels (22) doet 25.000 kilometer per jaar. “Ik rij als dj van trouwfeest naar trouwfeest, vaak tijdens de nacht”, vertelt de Kortrijkzaan. “Ik heb ook mijn eigen marketingbureau. Waardoor ik ook vaak overdag op de baan te vinden ben. Ik merk dus meer dan wie ook dat de automobilist steeds meer de melkkoe van de overheid wordt. Er kan tegenwoordig achter elke boom wel een flitscamera verstopt zitten. Rij je dan 10 kilometer te snel, ben je meteen 53 euro armer. Ik ben daarom als een soort tegenreactie gestart met een politiecontrole groep. Een vriend die zich als eerste aansloot, Stanley Cheung uit Zwevegem, beheert mee. We begonnen in januari met een groep op WhatsApp, maar daar zit een beperking van 250 leden per groep op. We zaten in een mum van tijd met tien groepen van samen 2.500 mensen. Alle controles van groep naar groep blijven doorsturen, werd onhaalbaar. We gingen daarom op zoek naar een alternatief en vonden dat in de berichten app Telegram. We startten er begin mei met de politiecontrole groep KOR/WVL, voor de provincie West-Vlaanderen. Ik vind het een zeer goed initiatief. Want met elke tip over flitsers, flitsvuilbakken, files, ongevallen, alcoholcontroles enzomeer krijg je meteen een melding op je telefoon. En kan je er meteen op inspelen.”

Politie op de hoogte

Volgens Joeri Pauwels is de politie perfect op de hoogte van het initiatief. “Ze hebben er weet van”, vertelt de jonge ondernemer. “Zo belandde ik recent in Brugge door een fout in een omleiding twee keer in dezelfde alcoholcontrole. Toen ik hierover een bericht zette in onze politiecontrole groep, werd ik in de alcoholcontrole herkend door een van de agenten. De omleiding werd meteen aangepast en de vriendelijke agent hielp me zelfs om op mijn eindbestemming te raken. Dat gaf een fijn gevoel. De mensen zijn erg tevreden over onze groep. De mond-tot-mondreclame doet het prima. Ook omdat het beheer goed is. Wie vraagt naar irrelevante zaken, wordt geblokkeerd. Tijdelijk eerst, op verzoek kan een blokkering weer ongedaan gemaakt worden.”

Verkeersbelasting gaat omhoog

Joeri Pauwels, hij kreeg in vijf jaar tijd zelf maar drie boetes, hoopt dat nog meer mensen aansluiten: “Want we betalen als automobilisten al meer dan genoeg. Zo zijn er nog andere zaken die me storen. De prijs van diesel is enorm gestegen, verzekeringen zijn duur en de verkeersbelasting gaat steeds omhoog. Om nog maar te zwijgen van de nieuwe lage-emissiezones. Waar oudere wagens geviseerd worden. Maar wie betaalt (zoals in Antwerpen, red.), mag er toch mee binnen. Is dat dan beter voor het milieu?” Bij de politiecontrole groep KOR/WVL aansluiten doe je door op smartphone de berichten app Telegram gratis te downloaden en te registreren. Je sluit daarna aan via t.me/polcon.