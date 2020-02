Politie zoekt hondenhater in Rollegem: “Onderzoek na nieuwe melding van gehaktbal met gif” Peter Lanssens

04 februari 2020

05u22 43 Kortrijk De politie voert momenteel een onderzoek naar een hondenhater in Rollegem. Nadat er mogelijk een gehaktbal met gif is gegooid in de tuin van Patrick Vanneste en zijn vrouw in het Tulpenpark. Hun labrador is ernstig ziek. “We wachten op de definitieve resultaten van de dierenarts. Maar het lijkt erop dat het om gif gaat”, stelde Patrick Vanneste maandagavond aan de telefoon. “Wie doet er zoiets? We zijn er het hart van in. Er zit helemaal niets meer in Barry. Eten lukt niet meer.”

De wijkinspecteur bracht maandagochtend een bezoek aan Patrick Vanneste en zijn vrouw. “De feiten dateren van een week geleden, op 27 januari”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “De wijkinspecteur heeft de slachtoffers gevraagd om alsnog aangifte te doen in het commissariaat. Met de nodige attesten van een dierenarts, die de vergiftiging kan vaststellen. Er is verder een buurtonderzoek bezig. Om na te gaan of er nog soortgelijke feiten bekend zijn”, aldus Detavernier. Er is mogelijk een gehaktbal met gif in de tuin van Patrick Vanneste en Martine Pauwels gegooid. Waarna Barry die inslikte en ernstig ziek werd. “We hebben niets zien liggen in de tuin, maar we hebben geen andere verklaring”, vertelde Patrick Vanneste maandagavond.

Eten lukt niet

“Barry is normaal een heel actieve hond. De labrador is pas 2,5 jaar. Maar nu zit er al een hele week niets meer in. Barry lijkt wel 12 jaar oud. Hij eet niet omdat zijn maag en darmen ontstoken zijn. Drinken lukt wel een beetje. We hebben onze hond nu opnieuw naar de dierenarts gebracht (maandag, red.) omdat Barry niet beter wordt. Het is wachten op de definitieve resultaten, maar het moet toch om vergiftiging gaan”, aldus Patrick Vanneste.

Niet het eerste geval

Ook in de nabij gelegen Tombroekstraat in Rollegem is een hond ziek geworden, maar daar zou het om een infectieziekte gaan. Het is sowieso niet de eerste keer dat er sprake is van een hondenhater in Rollegem. In augustus 2018 vond een echtpaar met windhonden gehaktballen in hun tuin, met daarin het krachtig gif Temic gemengd. In augustus 2019 stierf bordercollie Piraat van Chris Verstappen uit Rollegem, nadat de hond vergif binnen kreeg tijdens een avondwandeling. Er werden ook al enkele katten vergiftigd in Rollegem.