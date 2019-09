Politie zoekt eigenaar verloren pop

na Ketnet Zomertour AHK

02 september 2019

18u32 2

De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) is op zoek naar de eigenaar van een verloren speelpop. De pop werd teruggevonden op het Nelson Mandelaplein na de Ketnet Zomertour van afgelopen zaterdag. Vermoedelijk is iemand die kwam kijken naar onder andere Kaatje, Kamiel en Victor op het plein zijn of haar pop verloren. De pop werd ondertussen binnengebracht bij de politie. Wie zijn of haar pop herkent, kan die afhalen in het politiecommissariaat in Kortrijk.