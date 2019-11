Politie zoekt chauffeur van Porsche die tegen dure parasol op verlaagde Leieboorden knalde Peter Lanssens

15 november 2019

14u35 42 Kortrijk De politie is op zoek naar de chauffeur van een zwarte Porsche. De bestuurder reed ‘s nachts tegen een in de grond verankerde parasol van bruine eetkroeg ’t Fonteintje op de verlaagde Leieboorden.

De Porsche kwam de Konventstraat naar beneden gereden. De chauffeur schatte de afstand verkeerd in en knalde tegen de parasol, om daarna te vluchten in de Porsche. De feiten dateren van zaterdag 2 november, om 2 uur. Er werden aan ’t Fonteintje foto’s genomen van het ongeval. Maar wie de chauffeur was, is bijna twee weken later nog niet geweten. Wie de eigenaar van de Porsche kent of als getuige meer info heeft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie. De verlaagde Leieboorden hebben pas sinds de zomer van 2018 nieuwe terrassen. De horecabazen betaalden samen 55.000 euro voor het nieuwe meubilair en de verankerde parasols.