Politie werkt tijdens corona-controles met gele en rode kaarten in horecazaken in Kortrijk Peter Lanssens

28 juli 2020

12u01 7 Kortrijk De politiezone Vlas moest tijdens corona-controles nog geen horecazaken sluiten in Kortrijk. De horecabazen houden zich netjes aan de regels. “Er wordt met gele en rode kaarten gewerkt”, verduidelijkt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

“Bij een eerste overtreding krijgt een horecabaas een gele kaart en 750 euro boete. Bij een tweede overtreding volgt nog een gele kaart en nog eens 750 euro boete. Pas indien een horecazaak een derde keer niet in regel is tijdens een corona-controle, volgt een rode kaart en ook een sluiting. Nog net iets milder dan in het voetbal dus. Er zijn tot nu nog geen gele en rode kaarten uitgedeeld”, aldus Van Quickenborne (Team Burgemeester). Ook shishabars vallen trouwens onder die regelgeving. Indien een horecazaak door de politie gesloten wordt, krijgt de burgemeester een administratief verslag. Om hardleerse horecabazen een bijkomende sluiting op te leggen indien nodig. Wat in Kortrijk dus voor alle duidelijkheid nog niet gebeurde. Zo dragen horecamedewerkers in Kortrijk – in tegenstelling tot Antwerpen, waar er wel al veel overtredingen waren – allemaal een mondmasker.

