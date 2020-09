Politie waarschuwt voor oplichting via sms en valse internetlink die bijzonder geloofwaardig overkomt VHS

29 september 2020

17u04 16 Kortrijk In de politiezone Vlas zijn de voorbije dagen minstens twee mensen samen zowat 1.500 euro kwijtgespeeld door oplichting via sms en een valse internetlink. Beiden kampten zogezegd met een geblokkeerde bankkaart. In een poging om aan die situatie te verhelpen, gaven ze de oplichters nietsvermoedend cruciale gegevens waarmee die geld van de rekening konden halen.

“We kregen deze maand al verschillende aangiftes van mensen die het slachtoffer werden van (een poging) tot oplichting via sms en internet”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Opmerkelijk is, dat de slachtoffers niet altijd bejaarden zijn of mensen die niet zo goed vertrouwd zijn met het internet(bankieren). Ook mensen die dagelijks online zijn en via internet bankverrichtingen doen, werden al opgelicht. Het kan dus elk van ons overkomen als we even onoplettend of afgeleid zijn.”

Geen argwaan

Vorige week maandagavond ontving een man uit Kortrijk een sms. In naam van Card Stop werd hem daarin gemeld dat zijn bankkaart geblokkeerd was. Dat kon verholpen worden door te surfen naar een link die meegestuurd werd in de sms. Nietsvermoedend klikte het slachtoffer op de link (cardstop.portaal.int) waarop hij prompt op een internetpagina van Card Stop arriveerde. Tenminste, dat dacht hij. Want in werkelijkheid ging het om een pagina die er bijzonder geloofwaardig uitzag waardoor het slachtoffer geen argwaan koesterde. De man werd gevraagd om zijn rekeningnummer in pincode in te geven en ging daar op in. Uiteindelijk kreeg hij het bericht dat zijn kaart weer gedeblokkeerd was. Maar kort daarop stelde de man vast dat er een paar honderd euro van zijn rekening was verdwenen.

Smishing

“Drie dagen later overkwam iemand anders net hetzelfde”, weet Thomas Detavernier. “Die persoon speelde 1.200 euro kwijt. Dat is natuurlijk pijnlijk, vooral als je weet dat Card Stop nooit op die manier om informatie vraagt of aanbiedt om je kaart te deblokkeren via sms. Krijg je wel zo’n bericht, dan ben je het slachtoffer van een poging tot ‘smishing’ of sms-phishing, een frauduleuze techniek waarbij criminelen ‘vissen’ naar persoonlijke informatie waarmee ze je kunnen bestelen of oplichten.