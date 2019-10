Politie voorkomt ‘free fight’ tussen Club Brugge en PSG: 31 Brugse hooligans opgepakt Alexander Haezebrouck

22 oktober 2019

10u26 0 Kortrijk Maandagavond kwamen 31 ‘supporters’ van Club Brugge samen in Aalbeke. Ze hadden een zogenaamde ‘free fight’ georganiseerd met hooligans van Paris Saint-Germain in het kader van de Champions Leaguematch van vanavond. Toen de politie ter plaatse kwam, waren geen supporters van PSG aanwezig. 31 aanwezige zogenaamde supporters van Club Brugge werden bestuurlijk opgepakt.

De politie van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) kon de ‘free fight’ verhinderen doordat ze snel alert en ter plaatse waren. In de buurt van de Lauwestraat in Aalbeke, vlakbij de autonsnelweg, werden zo’n 30 auto’s aangetroffen. “Toen we ter plaatse kwamen, probeerden heel wat aanwezigen zich te verstoppen in het nabijgelegen Preshoekbos”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “We slaagden er toch in om iedereen snel te lokaliseren en te identificeren, mede dankzij een speurhond.” In totaal werden 62 hooligans gefouilleerd, 31 daarvan werden bestuurlijk opgepakt en overgebracht naar het commissariaat.