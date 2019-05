Politie voert onderzoek naar aanhoudende overlast door illegalen in Tuighuisstraat en omgeving Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

30 mei 2019

18u17 96 Kortrijk In de Tuighuisstraat in Kortrijk werden donderdagmorgen vier illegalen aangetroffen in leegstaande woningen. “We troffen hen aan nadat we ter plaatse kwamen voor een dispuut tussen één illegale jongeman en enkele buurtbewoners”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. De politie onderzoekt de aanhoudende overlast.

Enkele buurtbewoners van de Tuighuisstraat in Kortrijk kregen het donderdagvoormiddag aan de stok met een illegale jongeman. De politie kwam ter plaatse om de gemoederen te bedaren. “We hebben daar enkele leegstaande woningen uitgekamd en we troffen in totaal vier jongemannen aan die illegaal in ons land verblijven.” De illegalen werden opgepakt en overgemaakt aan de dienst Vreemdelingenzaken. Er zijn volgens buurtbewoners al enkele maanden problemen met illegalen. Zo is er op een pleintje met garages in de Tuighuisstraat ook sprake van het dealen van drugs. Omwonenden laten uit angst hun kinderen niet meer buiten spelen. De illegalen hangen in de omgeving van de nachtopvang van het CAW rond. Recent werd aan fietsenhandel Spitter in de Zwevegemsestraat, in dezelfde buurt, een wijkagent uit het niets aangevallen. Zijn aanvaller haalde een mes boven.

Interventiepatrouilles

“We zijn ons van de problematiek bewust en treden consequent op”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “We komen bij elke melding ter plaatse. We stellen pv’s op. Er is toezicht van interventiepatrouilles en de wijkwerking. Met andere woorden: we onderzoeken de toestand. We bekijken ook hoe we de samenwerking met CAW nachtopvang kunnen intensifiëren. Bezoekers hebben er vaak een problematiek van verslaving(en). We bekijken hoe we dat kunnen beheersen en aanpakken. Illegalen pakken we telkens op. We verhoren die mensen en contacteren telkens de dienst vreemdelingenzaken, om hen te laten uitwijzen”, aldus Thomas Detavernier.