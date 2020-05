Politie stopt rooftocht van trio, jongste dader is pas 16 jaar VHS

19 mei 2020

17u18 0 Kortrijk Dankzij een alerte burger, maar ook met hulp van het cameranetwerk in de stad konden twee mannen die in enkele uren tijd zes diefstallen pleegden gearresteerd worden. Een derde man is nog spoorloos. De jongste dader is pas 16.

De arrestatie dateert van afgelopen zaterdag. ’s Namiddags werd een politiepatrouille op het Casinoplein in Kortrijk tegengehouden door een alerte burger. Die had gezien hoe drie verdachten in de Koning Albertstraat een handtas pikten uit een auto. De getuige zag ook hoe de handtas leeggemaakt werd en achtergelaten op straat. Op basis van de persoonsbeschrijving startte de politie een zoekactie. Kort nadien liep in de dispatching een melding binnen van iemand die het slachtoffer geworden was van een diefstal uit zijn voertuig daar in de buurt.

Verboden wapens

“Analyse van de camerabeelden uit de binnenstad leerde ons dat zich ter hoogte van het station drie mannen bevonden die voldeden aan de persoonsbeschrijving van de daders”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Diverse teams snelden ter plaatse. Zij konden twee van de drie verdachten oppakken. De derde man bleek inmiddels verdwenen.” Uit verder onderzoek en analyse van de camerabeelden bleek dat de verdachten die namiddag zes diefstallen hadden gepleegd: vier uit voertuigen, één uit een garage en tenslotte ook één uit de bestuurderscabine van een passagierstrein. Ze maakten daarbij onder meer een smartphone, horloges, zonnebrillen en een rugzak buit. “Toen we hen fouilleerden, vonden we ook verboden wapens, waaronder twee zakmessen en een matrak”, zegt Detavernier. De twee verdachten werden ter beschikking gesteld van het parket. De onderzoeksrechter liet één van hen, een man van 28, aanhouden. Zijn kompaan, die pas 16 is, werd onder voogdij geplaatst.