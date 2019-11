Politie steekt een tandje bij tijdens winter-BOB-campagne AHK

28 november 2019

19u36 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) zullen dit jaar intensief meedoen met de winter-BOB-campagne. “We doen sowieso al veel controles tijdens het jaar, maar de komende periode zullen we een tandje bijsteken”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas.

De winter-BOB-campagne start vrijdag officieel en ook de politiezone Vlas doet mee, ook al is het voor politiezones niet evident om veel patrouilles op te offeren. “We gaan onze momenten uitkiezen en zeer gericht gaan controleren”, zegt Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “Bovendien beschikken we ook over indicatietoestellen waarbij je zeer snel veel mensen kan controleren. Bij zo’n toestel blaast de bestuurder van een korte afstand naar het toestel. Als er een indicatie van alcohol is, wordt er alsnog een ademtest afgelegd.” De slogan van de nieuwe winter-BOB-campagne luidt ‘BOB = Nul op!’. Ambassadeurs van de campagne zoals wielrenners Sven Nys en Philippe Gilber zullen in online video’s oproepen om altijd honderd procent alcoholvrij te rijden.