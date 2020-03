Politie sluit twee geopende cafés in Kortrijk, uitbaatster ontkent: “Het waren geen klanten, maar vrienden” LSI

22 maart 2020

17u24

Bron: LSI 0 Kortrijk In Kortrijk heeft de politie van de zone Vlas zondagnamiddag twee geopende cafés gesloten en een proces-verbaal opgesteld.

In deelgemeente Rollegem, in het gehucht Tombroek, waren vier klanten aanwezig in café Sint-Elooi. Net als de uitbater kregen ze een proces-verbaal aan de broek en riskeren ze drie maanden celstraf en een boete van 4.000 euro. Het café ligt op de grens van Moeskroen en Rollegem. “We waren niet open”, ontkent de Franstalige uitbaatster. “Ik sukkel met mijn gezondheid en er waren vrienden op bezoek. De politie belde aan en ik deed de poort open. De agenten vroegen onze identiteitspapieren en zeiden dat we het later dan maar voor de rechtbank zouden moeten uitleggen.”

In Kortrijk zelf stelde de politie ook proces-verbaal op voor volkscafé De Lange Munte aan de rotonde aan Cowboy Henk. Daar waren naast de uitbaatster nog twee klanten aanwezig.

Bij de politie van de zone Vlas is het druk op zondag met het toezien op de naleving van de maatregelen. Op de verlaagde Leieboorden, in het Begijnhofpark en het Van Raemdonkpark zijn tientallen wandelaars en fietsers aanwezig. “Soms sporen we via de luidsprekers van de combi’s de mensen aan om afstand te houden”, aldus woordvoerder Thomas Detavernier.