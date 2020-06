Politie sluit buurt rond Foot Locker af uit schrik voor rellen Peter Lanssens

08 juni 2020

20u21 182 Kortrijk De federale politie heeft in Kortrijk vanavond een deel van de Korte Steenstraat afgezet. Al een hele dag circuleren in Kortrijk geruchten over een mogelijke raid op de vestiging van Foot Locker.

De politie neemt dus geen risico na de rellen van zondagavond in Brussel, in de nasleep van de ‘Black Lives Matter’-betoging. Voorlopig blijft alles wel rustig in Kortrijk. Eerder vandaag besliste het stadsbestuur van Brugge een protestactie van morgen niet te laten doorgaan uit schrik voor rellen. Er werd gevreesd dat relschoppers uit andere steden naar Brugge zouden afzakken. Ook in Leuven liep een verboden optocht in de vooravond al uit de hand.

Later meer...