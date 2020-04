Politie roept op: “Sluit ook zitbanken voor treinstation af” Peter Lanssens

01 april 2020

07u43 0 Kortrijk Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) liet zondag in een videoboodschap weten dat banken in parken en op ‘hotspots’ voortaan dicht zijn in Kortrijk. Om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Er is nu ook een vraag om de banken voor het station af te sluiten.

Zitbanken op ‘zwarte punten’ zijn nu met linten afgespannen en voorzien van een affiche. Daarop staat dat er - naast boetes voor wie toch gaat zitten - ook straffen staan op het weghalen van de linten. Het gaat over zitbanken op de verlaagde Leieboorden, in park De Blauwe Poort, in het Astridpark, in het Van Raemdonckpark, in het Koning Albertpark en aan de vuurplaats in het Nelson Mandelapark. Kortrijkzanen vragen nu om ook de banken voor het treinstation aan het Stationsplein af te sluiten. De politie patrouilleert ook daar wel met combi’s, maar mensen blijven er samenkomen. “De banken voor het station mogen ook afgesloten worden, we hebben dat aan het kabinet van de burgemeester laten weten”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. Tot op heden zijn de banken nog niet afgesloten, maar Vincent Van Quickenborne laat weten dat het in orde komt. Kortrijkzanen roepen verder op om ook ín het station zelf de banken af te spannen. Want ook daar komen mensen samen die er helemaal niets te zoeken hebben. Het is aan de NMBS om daarover te beslissen.