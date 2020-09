Politie plaatst 857 zonnepanelen op dak commissariaat Alexander Haezebrouck

25 september 2020

15u25 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) heeft maar liefst 857 zonnepanelen op het dak van hun politiecommissariaat geplaatst. De politie wil hiermee ook haar steentje bijdragen aan groene energie. “Dit is ongeveer evenveel als daken van 21 woningen”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

De politie wil hiermee haar ecologische voetafdruk nog meer verminderen. “Eerder kochten we al vijf hybridewagens en elektrische fietsen”, zegt korpschef Filip Devriendt. Het gaat om een investering van zo’n 380.000 euro. “Maar na zo’n 8 jaar is de investering al terugbetaald. We gebruiken ook voortdurend elektriciteit in het commissariaat. Niet alleen overdag, maar ook ’s nachts zijn we uiteraard actief. Alle servers blijven doordraaien, net zoals onze videowall die 24 op 24 bekeken wordt.” De zonnepanelen zullen bijna de volledige elektriciteitsbehoefte van het commissariaat dekken. 80 procent wordt door het commissariaat gebruikt. 20 procent overschot wordt op het net gestoken. De opgewekte zonne-energie uit de 857 zonnepanelen zou een verminderde uitstoot van 40,5 ton CO2 per jaar betekenen, wat overeenkomt met 6,2 voetbalvelden bos.