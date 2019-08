Politie ontkent positieve alcoholcontrole Van Quickenborne, na bericht van Vlaams Belang LSI/LPS

19 augustus 2019

20u41

Bron: LSI/LPS 18 Kortrijk Het bericht dat Vincent Van Quickenborne (Open Vld-Team Burgemeester) zaterdagavond positief testte tijdens een alcohol- en/of drugscontrole na de voetbalwedstrijd van KV Kortrijk tegen RSC Anderlecht, klopt niet. Het bericht werd maandagavond door Vlaams Belang de wereld ingestuurd via sociale media. “We ontkennen formeel”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Er is niets van aan.”

Volgens het Vlaams Belang eiste een burger na de voetbalwedstrijd dat ook de burgemeester bij een alcoholcontrole een test zou afleggen. “Omdat hij aan het hoofd staat van de politiezone Vlas mag die zone geen test afnemen. Daarom werd een ploeg van een andere zone opgeroepen om de alcoholtest af te nemen”, aldus Vlaams Belang Kortrijk. “Van Quickenborne testte positief. Volgens de getuige moest hij zijn wagen laten staan en moest zijn vrouw hem komen halen.”

“Complete leugen”

“Een complete leugen”, zegt Van Quickenborne. “Hoe lang mag die partij eigenlijk nog zomaar flagrante leugens verspreiden en mijn echtgenote in het verhaal betrekken? Vraag maar na bij de politie. Er is van een positieve alcoholcontrole geen sprake. En mijn vrouw bleef zaterdagavond thuis bij de twee kinderen. Die leugens mogen eens stoppen”, aldus Van Quickenborne. De politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) verspreidde even later ook een bericht op sociale media, om formeel te ontkennen dat Van Quickenborne positief testte.

“Laster moet stoppen”

“Dit heeft niets meer met politiek te maken”, reageert ook Wouter Allijns, fractieleider van Team Burgemeester in de gemeenteraad. “De laster op Facebook moet stoppen. Wanneer zal het bij het Vlaams Belang eens echt over inhoud gaan? We waarderen niet hoe Vlaams Belang zich opstelt. Ze slaan andermaal de bal mis.” Van Quickenborne beraadt zich over eventuele stappen die hij kan ondernemen.