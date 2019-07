Politie onderzoekt haatpamfletten die Vlaams Belang naar buiten bracht Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

15 juli 2019

18u24 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) onderzoekt de zaak waarbij haatpamfletten in Kortrijkse brievenbussen belandden. Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) diende daarvoor een klacht in bij de politie. De politie nodigde Vermeersch maandag uit voor een verhoor.

De pamfletten met haatberichten belandden volgens Vermeersch in juni in brievenbussen in Kortrijk. “Op foto’s van hun uitdeelactie was te zien hoe ze de pamfletten vast houden terwijl ze de grijze wolvengroet doen”, zegt Vermeersch. “De pamfletten handelen over de islam of zijn gericht tegen de evolutieleer en de Koerdische partij PKK. Ze zijn extreem en zijn geschreven door de Turkse sekteleider Adnan Oktar. Oktar is een ultraconservatieve en antiwesterse man. De Grijze Wolven zijn de paramilitaire arm van de Turkse ultranationalistische Partij van de Nationalistische Beweging (MHP). Het handgebaar is sinds 1 maart 2019 bij wet verboden in Oostenrijk. Ik ben blij dat de politie in Kortrijk dit ook serieus neemt en een onderzoek is gestart na mijn klacht.”