Politie onderschept gestolen bestelwagen na achtervolging VHS

23 november 2019

17u46 13 Kortrijk Een man en een vrouw die amok gingen maken bij een woning in Heule zijn door de politie opgepakt. Dat gebeurde na een achtervolging die eindigde in een gracht.

Donderdagnacht liep bij de politie een melding binnen dat twee mensen voor heibel zorgden aan een woning in de Bissegemsestraat in Heule. Rond middernacht bonkten de twee er op de ramen en de voordeur van de woning. Naar verluidt omwille van een huurgeschil. Toen het duo door had dat de politie gebeld was, stoven ze ervandoor in een witte bestelwagen. Wat verderop kruisten ze een patrouille van de politie. Toen de agenten melding kregen dat het gekruiste voertuig geseind stond als gestolen, zetten ze onmiddellijk de achtervolging in. De bestuurder van de bestelwagen probeerde uit handen van de politie te blijven, maar dat liep verkeerd af. In de Kortrijksestraat in Heule, aan sportcentrum Wembley, verloor hij de controle over het stuur. De bestelwagen belandde in de gracht. De inzittenden konden zonder problemen worden ingerekend. Hun voertuig werd in beslag genomen.