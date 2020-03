Politie neemt verwaarloosde schapen en ganzen in beslag, eigenaar krijgt proces-verbaal VHS

29 maart 2020

19u01 0 Kortrijk Op een weide langs de Roggelaan in Kortrijk heeft de politie zaterdagnamiddag drie schapen en twee ganzen in beslag genomen. De dieren waren verwaarloosd. Er werd ook een kadaver van een schaap aangetroffen.

De inbeslagname kwam er na een melding over mogelijke dierenverwaarlozing. In de kaalgegraasde weide was geen vers drinkwater of hooi aanwezig. Het schuilhok van de schapen lag vol met uitwerpselen. In de weide lag ook steenpuin, een plastiek omheining en metaal. De schapen bleken bovendien al heel lang niet geschoren. Achteraan de weide werd in een kruiwagen het kadaver van een al langer overleden schaap gevonden. Twee boerenganzen in de weide vertoonden tekenen van ondervoeding.

Beter onderkomen

“Na overleg met de inspecteur/veearts van het Departement Leefmilieu, beslisten de politiemensen om de schapen en ganzen in beslag te nemen”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Medewerkers en een veearts van een erkend dierenopvangcentrum kwamen ter plaatse om de dieren mee te nemen om hen een beter onderkomen te bieden.” Tegen de eigenaar van de schapen en ganzen werd proces-verbaal opgesteld. De politie benadrukt dat ook in tijden van corona eigenaars hun dieren in de weide goed moeten blijven verzorgen. “Een dergelijke taak behoort wel degelijk tot de essentiële verplaatsingen”, weet Thomas Detavernier.