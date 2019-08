Politie neemt uit China ingevoerde

'fietsraket' die 55 km/uur haalt in beslag Alexander Haezebrouck

27 augustus 2019

16u14 1 Kortrijk De politie in Kortrijk merkte dinsdagmorgen omstreeks 7 uur een fietser op in de Meensesteenweg in Kortrijk die wel erg snel voorbijreed. “Het bleek om een soort speed pedelec te gaan, maar deze was ingevoerd uit China en bleek met niets in orde”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas.

Een politiepatrouille merkte de snelle fietser op toen hij plots voor een combi uitreed met meer dan 50 kilometer per uur. “Omdat de combi de fietser moeilijk kon bijhouden zonder sneller te rijden dan de toegelaten snelheid, beslisten de agenten om de fietser aan de kant te zetten voor een controle”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas.

Niet verzekerd

Al snel bleek de speed pedelec met niets in orde. De fiets werd aangekocht en ingevoerd vanuit China en voldoet niet aan de Europese regelgeving. “De fietser beschikte ook over geen enkel geldig document als verzekering, inschrijving of gelijkvormigheidsattest. De fiets kon op zich fungeren als een gewone e-bike waarbij je maximumsnelheden haalt van 25 kilometer per uur.” Maar deze fiets kan ook hogere snelheden halen tot 55 kilometer per uur zonder te trappen via een gashendel op het stuur.

Volgens de fietser reed hij zeker niet te snel en is hij een geoefend fietser. Na een controle in het commissariaat bleek de fiets wel degelijk vlot 55 kilometer per uur te halen. Bovendien bleken de remmen niet te werken en was de fietsverlichting zelf in elkaar geknutseld. De politie nam de ‘fietsraket’ in beslag en stelde een proces-verbaal op wegens het in het verkeer brengen van een niet gehomologeerd voertuig.