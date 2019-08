Politie neemt strikte maatregelen voor

Politie neemt strikte maatregelen voor een veilig en sfeervol Kamping Kitsch

22 augustus 2019

17u03 0 Kortrijk De politie neemt strenge maatregelen tijdens Kamping Kitsch Club komende zaterdag op de site van de Lange Munte in Kortrijk. Zo zullen permanent agenten zichtbaar aanwezig zijn op de site. “We willen ervoor zorgen dat het festival zonder incidenten en sfeervol kan verlopen”, klinkt het bij de politie.

De politiezone Vlas zal op het festival bijgestaan worden door de federale politie, private veiligheidsdiensten en andere hulpdiensten. “Er zal een centraal gelegen commandopost en politie- en hulpverleningsdorp aanwezig zijn op het terrein”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “Daarnaast zullen ook agenten in burger zich bewegen tussen de festivalgangers en worden drugshonden ingezet. Wie betrapt wordt op het bezit en of de verkoop van drugs wordt onmiddellijk en definitief verwijderd van het festivalterrein.” Tijdens eerdere edities waren er enkele klachten over grensoverschrijdend gedrag. De organisatie heeft daarvoor een meldpunt voorzien waar je als slachtoffer terechtkan. Het volledige festivalterrein staat ook onder permanente camerabewaking. De federale politie zet zelfs een drone in van de federale politie. Na het festival zal de politie ook toezicht houden om vandalisme, lawaaihinder en wildkamperen tegen te gaan. Op Kamping Kitsch worden zaterdag zo’n 20.000 bezoekers verwacht.