Politie neemt auto van verkeersdelinquent in beslag VHS

20 juni 2019

12u05 0 Kortrijk Een 38-jarige man uit Roeselare is z’n auto kwijtgespeeld en dat is z’n eigen schuld. Woensdagnamiddag zette de politie hem in Kortrijk aan de kant, omdat aan het voertuig twee reproductienummerplaten hingen. Maar er was nog veel meer aan de hand.

Een motorrijder van de politiezone Vlas merkte woensdagnamiddag langs de Brugsestraat een auto op waaraan achteraan geen originele nummerplaat hing. De bestuurder ging gewillig aan de kant toen de motorrijder teken deed dat hij moest stoppen. Bij een grondige controle bleek dat het voertuig niet was ingeschreven. De reproductienummerplaten hoorden dus niet bij de wagen in kwestie. De auto was ook niet verzekerd. De 38-jarige bestuurder kon ook geen rijbewijs voorleggen, omdat het was ingetrokken na een eerdere veroordeling. Niettegenstaande hij van alle inbreuken perfect op de hoogte was, reed de man toch rond, bovendien nog eens met zijn kinderen op de achterbank. Dat laatste is niet strafbaar maar in de gegeven omstandigheden wel uiterst bedenkelijk. De politie nam de wagen in beslag. Later zal de Roeselarenaar zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden. “Zowel tijdens de week als in het weekend zijn we op pad om intensieve controles te doen, ook met anonieme motoren”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Op die manier willen we de pakkans voor hardleerse verkeersovertreders vergroten.”